Freibadsaison 2023 ungewisser denn je : Betreiber des Lemmerzfreibades in Königswinter wirft hin

Badespaß im Lemmerzfreibad wie auf diesem Archivbild ist aktuell fraglicher denn je. Die Saison 2023 hängt am seidenen Faden. Foto: Frank Homann

Königswinter Damit das marode Lemmerzfreibad 2023 wieder aufmacht, braucht es Geld. Die Politik in Königswinter sollte darüber am Montag entscheiden. Doch nun muss die Stadt erst mal einen neuen Betreiber suchen. Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH will aussteigen.



Von Hansjürgen Melzer

Die Zukunft des Lemmerzfreibades ist aktuell ungewisser denn je. Der Betreiber, die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH, hat die Stadt Königswinter um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten, unter Verzicht auf etwaige finanzielle Ersatzansprüche gegenüber dem Betreiber. Beim Hallenbad, das ebenfalls vom Schwimmtreff betrieben wird und für das ein eigener Vertrag mit der Stadt besteht, soll hingegen alles beim Alten bleiben, erfuhr die Politik am Abend.