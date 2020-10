Unfall in Königswinter : Betrunkener fährt gegen einen Baum und verletzt sich leicht

Unfall in Königswinter

Ein alkoholisierter 20-Jähriger ist in Königswinter-Oberpleis gegen einen Baum gefahren. Foto: dpa/Christoph Soeder

Königswinter Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen gegen einen Baum in Königswinter gefahren. Er hat sich dabei leicht verletzt. Sein Wagen wurde schwer beschädigt.

Gegen 3 Uhr in der Nacht zum Samstag hat sich ein 20 Jahre alter Autofahrer in Königswinter-Oberpleis leicht verletzt. Er war mit seinem Wagen auf der Fahrt in Richtung Ittenbach von der Königswinterer Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.