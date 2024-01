Einsatz in Königswinter Betrunkener Mann soll Lebensgefährtin geschlagen haben

Am Mittwochabend ist ein 50-jähriger Mann nach dem Vorwurf häuslicher Gewalt einer Königswinterer Wohnung verwiesen worden. Er soll seiner Lebensgefährtin gegen den Kopf geschlagen haben. Nach Angaben der Polizei am Donnerstag eilten die Beamten am Abend der Frau zur Hilfe und verwiesen den 50-Jährigen der Wohnung. Er hatte zu dem Zeitpunkt einen Promillewert von rund 2,0 Promille.