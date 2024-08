Sorgen und Frust in Königswinter Bewohner sprechen über Folgen der Verianos-Insolvenz

Königswinter · Der Insolvenzantrag der Verianos SE löst bei vielen Menschen in der Altstadt von Königswinter Sorgen aus. Die Gesellschaft betreut und verwaltet 14 Immobilien in der Königswinterer Altstadt. Was denken die Anwohner?

04.08.2024 , 18:00 Uhr

Beim Dîner en Couleur treffen sich viele Menschen in der Königswinterer Altstadt. Der GA hört nach, welche Auswirkungen die Bewohner durch die Verianos-Insolvenz fürchten. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann