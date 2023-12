Nikoläuse mit ratternden Maschinen Biker for Kids machen erstmals Halt in Königswinter

Der Besuch in Königswinter am Sonntag war eine Premiere für die Biker for Kids Bonn/Rhein-Sieg, die 2017 aus der Kölner Biker-for-Kids-Truppe hervorgegangen sind. Dass der Besuch in Königswinter zustande gekommen ist, ist einem Zufall zu verdanken, die wie Biker Gerhard Schlößer und Hedwig Jeschke, die die Bedarfshilfe-Läden in Königswinter leitet, erzählen. Schlößer kaufte im Sommer in der Bedarfshilfe in Meckenheim ein Kunstweihnachtsbäumchen. Hedwig Jeschke war gerade als Unterstützung vor Ort und fragte neugierig, wozu das Bäumchen denn sei. So erzählte Schlößer, dass der Baum als Deko fürs Motorrad gedacht ist und von seinem ehrenamtlichen Engagement bei Biker for Kids. Und so kam das eine zum anderen.