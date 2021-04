Mit Luftdruckwaffe : Mordkommission ermittelt nach Schüssen auf Jungen in Königswinter

Königswinter Nach Schüssen aus einer Luftdruckwaffe auf einen elfjährigen Jungen in Königswinter-Bockeroth ermittelt die Mordkommission der Bonner Polizei. Der Junge wurde schwer verletzt und musste operiert werden, der Täter ist unbekannt.

Ein elfjähriger Junge ist am Donnerstag in Königswinter-Bockeroth durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Junge am Donnerstag mit anderen Kindern zusammen zwischen 14 und 17 Uhr im Bereich der Friedrichshöher Straße und der Florianstraße unterwegs. Als er dann gegen 17 Uhr nach Hause zurückkehrte, entdeckten seine Eltern die Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und fuhren mit ihm nach Siegburg ins Krankenhaus.