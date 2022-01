Junge in Bockeroth verletzt : Stiefvater bestreitet vor Gericht Schüsse auf Elfjährigen

Königswinter/Bonn Ein 33-Jähriger soll in Königswinter-Bockeroth mit Schüssen seinen elf Jahre alten Stiefsohn lebensgefährlich verletzt haben. Seit Freitag steht der Mann vor Gericht. Dort bestritt er, auf das Kind geschossen zu haben.

Laut Anklage soll der Stiefvater am 8. April 2021 bei Schießübungen in seinem Keller das Kind mit drei Schüssen aus einer Luftdruckwaffe schwer verletzt haben. Dennoch soll er den Jungen, der Autist ist und sich kaum verständlich machen kann, zum Spielen nach draußen geschickt haben.

Nach Schüssen auf einen Elfjährigen in Bockeroth will die Bonner Staatsanwaltschaft den Stiefvater des Kindes belangen – unter anderem wegen versuchten Mordes und unterlassener Hilfe. Der Mann war schon bei den ersten Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten.

Am Abendbrot-Tisch sei das Kind dann bleich geworden und zusammengesackt. Der Elfjährige wurde mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik Sankt Augustin gebracht, wo Ärzte die akut lebensbedrohlichen Einschüsse entdeckten und die Polizei informierten. In der Uniklinik Bonn wurde das Kind noch am Abend notoperiert.