Fanclub Schwarz-Gelbe Fründe Borussia-Dortmund-Fans im Siebengebirge träumen von der Meisterschale

Aber jetzt geht es um die Borussia. Justus Eich: „Und die hat das Heft selbst in der Hand.“ Und wie! Haller schießt den BVB in der 84. Minute zum 2:0. Riesenjubel! Wirt Becker schaltet die BVB-Hymne ein: Die Fans singen mit, halten den BVB-Schal vor sich: „You’ll never walk alone“. Und in das Lied hinein erhöht in der Verlängerung Julian Brandt auf 3:0. „Jaaaa!“, schallt es durch das „Außenstadion“ in Rhöndorf. Und der Schlachtruf: „Schwarz-Gelbe Fründe, Aaaachtung!“