Einsatz am Freitagmorgen Großalarm nach Alarm in CJD-Schulzentrum in Königswinter

Update | Königswinter · In einem Gebäude am CJD-Schulzentrum in Königswinter hat es am Freitagmorgen gebrannt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt.

22.09.2023, 10:02 Uhr

Feuerwehrleute besprechen die Einsatzlage vor dem Kreativhaus (rechts im Bild) auf dem Gelände des CJD-Schulzentrums in Königswinter, in dem es am Freitagmorgen gebrannt hat. Foto: Ralf Klodt





Von Alexander Hertel