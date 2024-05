Geschäftsaufgabe in Königswinter Buchladen in Heisterbacherrott schließt nach 22 Jahren

In Heisterbacherrott ist der Buchladen von Gaby Seeger eine Institution. Doch nach 22 Jahren und zwei Monaten ist damit schon in ein paar Wochen Schluss. Exakt am 6. Juli gehen in dem Laden an der Dollendorfer Straße zum letzten Mal Bücher, Spielsachen und Schreibwaren über den Tresen.