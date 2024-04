Demo, Info-Reihe und eine Wanderung Warum fünf Parteien in Königswinter ein Bündnis gegen rechts schmieden

Clou der Idee: Nicht nur mit gemeinsamen Aktionsständen will das „Bündnis für Demokratie in Europa“ dafür werben, dass Stimmen der Europawahl nicht an Extremisten gehen. Geplant sind etwa eine Wanderung für Familien und einiges mehr. Teil der Aktion ist die Veranstaltungsreihe „Frühling für die Demokratie“, die das Bündnis gemeinsam organisiert. „Unser demokratisches System ist nicht mehr selbstverständlich und wird von vielen Seiten bedroht“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von SPD, CDU, FDP, Grünen und Köwi, die dem General-Anzeiger vorliegt. „Das Ziel unserer Veranstaltungsreihe ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in Königswinter die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und für die Demokratie einzusetzen. Und das muss ja nicht immer bei einer Demonstration sein“, erklärte das parteienübergreifende Quintett.