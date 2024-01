Aufräumaktion nach dem Hochwasser Tonnenweise Schwemmgut - und ein Ärgernis in Königswinter

„Für die Beseitigung des Schwemmguts, vor allen auf den Fuß- und Radwegen zwischen Bootshaus und Weidenweg in Niederdollendorf wurden zwei Lkw und ein Bagger eingesetzt“, so Ulrike Klein. Zweieinhalb Tage lang waren in diesem Bereich vier Mitarbeiter beschäftigt, um alles wieder auf Vordermann zu bringen, und den Weg für Fußgänger und Radfahrer frei zu machen. Auf dem Parkplatz am Niederdollendorfer Rheinufer und auf einen zweiten Lagerplatz wurde das eingesammelte Schwemmgut gesammelt und am Freitagmorgen schließlich von der RSAG abgefahren. Zusammengekommen sind bei der Reinigungsaktion rund 120 Kubikmeter Schwemmgut und vier Kubikmeter Müll, so die Stadt. Das Kehren der Wege stehe zudem noch aus, derzeit sei es aber zu kalt und das könne erst bei Tauwetter erledigt werden.