Neues Leben für ein altes Gebäude So läuft die Sanierung eines Denkmalgeschützten Hauses in Königswinter

Dass bei der Sanierung eines alten, denkmalgeschützten Hauses mit Überraschungen gerechnet werden muss, das wissen die Unternehmer Jan und Tom Macke, die gemeinsam das Unternehmen für Analysesysteme C. Gerhardt in Oberdollendorf leiten, und auch im Bereich Immobilien unterwegs sind. Wie viele Überraschungen das über 200 Jahre alte Haus in der Bungertstraße 4 bot, das anfangs vermutlich ein Winzerhof und später ein Kindergarten der Armen Dienstmägde Jesu Christi gewesen ist, das hatten die Mackes nicht erwartet. Sie hatten das Haus von der Königswinterer Pfarrgemeinde St. Remigius gekauft.