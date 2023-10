BUND-Eilantrag abgewiesen Umbau des Burghofs am Drachenfels darf weitergehen

Burghof-Eigentümer Bernd G. Siebdrat beabsichtigt, den früheren Wirtschaftshof der Burggrafen vom Drachenfels wieder in ein Landhaus mit Café und Jausenstation zu verwandeln. Dafür hatte er sich den Namen „Burghof – die Siebengebirgsalm“ sichern lassen. Siebdrat, geschäftsführender Gesellschafter der Burghof GmbH, hatte das historische Gemäuer 2019 gekauft. Neben Café und Jausenstation im Haupthaus sollen in den oberen Etagen auch Ferienwohnungen entstehen. Von fünf bis sechs Wohnungen in einer Größe von 60 bis 80 Quadratmeter ist die Rede. Auch an eine Herberge ist gedacht, die in einem späteren, zweiten Bauabschnitt in der benachbarten Remise entstehen soll.