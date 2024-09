Unfall und Folgeunfall Bus fährt Radfahrerin in Königswinter beim Überholen an

Königswinter · Am Sonntagabend ist ein Linienbus auf der L83 in Königswinter bei einem Überholmanöver gegen eine Radfahrerin geprallt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Durch einen Folgeunfall musste ein Fahrzeug abgeschleppt werden.

01.09.2024 , 21:36 Uhr

Foto: Ralf Klodt





Von Emre Koc