Trägerwechsel unter Dach und Fach : CJD übernimmt Kita Menschenskinder in Thomasberg

CJD übernimmt Kita Menschenskinder in Thomasberg

Thomasberg Das CJD übernimmt zum 1. August die Kindertagesstätte Menschenkinder in Thomasberg. Es ist bereits die zweite Kita, die der christliche Träger im Stadtgebiet Königswinter übernimmt.

Die Würfel waren bereits im September vergangenen Jahres gefallen, nun sind auch die Verträge unter Dach und Fach: mit Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August geht die Trägerschaft des Kindergartens und Familienzentrums Menschenkinder in Thomasberg auf das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) über. Am Mittwochabend setzten Sebastian Gunreben, Vorsitzender des bisherigen Trägervereins und der Elterninitiative „Christliche Kindertagesstätte“ (ChrisTa), sowie Boris Lietz, Gesamtleiter im CJD Verbund NRW Süd, ihre Unterschriften unter die entsprechende Urkunde. Für das CJD ist es bereits die zweite Kindertagesstätte im Königswinterer Stadtgebiet: 2012 hatte das Jugenddorfwerk die Trägerschaft des Rauschendorfer Kindergartens übernommen.