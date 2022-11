Ende einer Ära in Heisterbacherrott : Corona hat dem Damenkomitee „Ringeldüwje“ den Rest gegeben

Session 2022/2023

Auch in Vinxel wird es in der Session 2022/2023 keine Mädchensitzung geben – und auch keine Proklamation, keine Kindersitzung und kein Frühschoppen. „Da das Zelt sehr hohe Kosten mit sich bringt – Strom, Sprit für die Heizung, Versicherungen und auch Künstler – ist es uns für die kommende Session noch zu unsicher, die Veranstaltungen durchzuführen, da noch keiner weiß wie im Januar und Februar die Coronazahlen sind“, teilt die KG Vinxel auf ihrer Facebook-Seite mit. Stattfinden soll aber eine After-Zoch-Party im Anschluss an den Karnevalszug, allerdings in einem kleineren Zelt. „Ganz auf uns verzichten braucht ihr aber dennoch nicht, so werden wir den Einladungen unserer befreundeten Karnevalsgesellschaften mit Freude nachgehen“, heißt es in der Erklärung weiter. qg