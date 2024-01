Demo gegen rechts in Königswinter „Nie wieder darf es zu Verfolgung und Ausgrenzung kommen“

Organisatoren verschiedener Kundgebungen deutschlandweit hatten ausgerechnet, dass allein vergangenes Wochenende zwischen Freitag und Sonntag um die 1,4 Millionen Menschen gegen rechts demonstriert hatten. An diesem Samstag, 27. Januar, findet ab 18 Uhr eine Demonstration in Bad Honnef am Markt statt.