Kirchensanierung in Königswinter So steht es bei der Sanierung von Sankt Remigius

In der ersten April-Woche ist das Angelusläuten, also das weit hörbare Läuten der Kirchenglocken am Morgen, am Mittag und am Abend, der katholischen Kirche Sankt Remigius in Königswinters Altstadt plötzlich verstummt. Die Statik des Kirchturmes habe das laut Ulrich Fuchs, erster Vorsitzender des Kirchenvorstands von Sankt Remigius, erforderlich gemacht.