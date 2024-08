Kommunalwahlen 2025 Dezernentin Heike Jüngling will Königswinters erste Bürgermeisterin werden

Vor allem in der Königswinterer Altstadt haben es die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es amtlich: Dezernentin Heike Jüngling will Bürgermeisterin werden. Der Vorstand der CDU Königswinter teilte am Mittwochabend mit, dass er Jüngling bei der Mitgliederversammlung Ende September als Bürgermeisterkandidatin der CDU vorschlagen wird. Das Votum des Vorstandes für Jüngling sei einstimmig gefallen, hieß es weiter. Die Ansage der designierten Kandidatin, ein entsprechendes Votum der Mitglieder vorausgesetzt, ist zugleich klar: „Ich will die erste Bürgermeisterin von Königswinter werden“, ließ Jüngling wissen.