Zeuge meldet qualmendes Auto : Dieb lässt geklauten Wagen aus Königswinter auf A4 zurück

Königswinter Ein Zeuge meldete in der Nacht zu Mittwoch einen qualmender Wagen auf der A4. Der Fahrer des Wagens hatte selbigen wohl zuvor aus einer Tiefgarage in Königswinter gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise nach dem Mann.

In der Nacht zu Mittwoch meldete ein Autofahrer gegen 3 Uhr der Polizei einen qualmenden Wagen auf der Autobahn 4 an der Ausfahrt Frechen-Nord. Der Zeuge sicherte den unbeleuchteten Wagen ab, an dem sich niemand aufzuhalten schien. Als sich ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Köln mit eingeschaltetem Blaulicht der Gefahrenstelle näherte, rannte nach Aussage des Zeugen plötzlich ein Mann vom Mittelstreifen aus zu dem qualmenden Fahrzeug, entnahm ein Handy aus dem Innenraum, um dann quer über die Autobahn zur gegenüberliegenden Ausfahrt zu laufen.