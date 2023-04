Rauchgasvergiftung nach Küchenbrand Drei Verletzte bei Brand in Königswinter

Königswinter · Die Küche einer Familie mit mehreren Kindern ist am Sonntagmittag in Oelinghoven in Brand geraten. Drei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die L83, an der das Haus liegt, ist aufgrund des Einsatzes derzeit vollgesperrt.

09.04.2023, 12:44 Uhr

Foto: Ralf Klodt