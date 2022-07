Kollision bei Königswinter : Drei Verletzte bei Unfall auf der A3

Königswinter Bei einem Unfall auf der A3 sind am Freitag drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Weil die Strecke gesperrt wurde, bildete sich ein langer Stau.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Königswinter sind am Freitagmorgen drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Gegen 6.45 Uhr waren zwei Autos zwischen dem Parkplatz Logebachtal und der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz kollidiert. Wie die Freiwillige Feuerwehr Königswinter mitteilte, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt für rund eine Stunde gesperrt. In der Folge bildete sich ein langer Rückstau.

Ein Golf war bei dem Unfall an die linke Leitplanke geschleudert. Die Insassin wurde dabei schwer verletzt. Der zweite am Unfall beteiligte Wagen, ein BMW aus Belgien, hielt nach dem Zusammenstoß am Seitenstreifen an. Hier wurde die Beifahrerin schwer und der Fahrer leicht verletzt. Zwei kleine Kinder, die ebenfalls im Fahrzeug saßen, blieben unverletzt.