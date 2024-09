„Städtisches Gebäude“ CDU kritisiert „Wahlkampf“ im ehemaligen Sea Life in Königswinter

Der genaue Termin steht noch nicht fest. Trotzdem ist klar, dass in ungefähr einem Jahr die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ansteht. Entsprechend kündigt die Königswinterer SPD eine Veranstaltung mit Ratsfraktionschef Dirk Lindemann und Bürgermeister Lutz Wagner (Königswinterer Wählerinitiative) mit den Worten an: „Ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl stellen wir beiden die Frage: ‚Wohin steuert Königswinter'?“ Am Donnerstag, 26. September, beginnt die Veranstaltung, zu der interessierte Bürger eingeladen sind, um 19 Uhr in der Rheinallee 8. Hinter der Adresse verbirgt sich das ehemalige Sea-Life-Gebäude, das sich in städtischem Eigentum befindet.