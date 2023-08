Diamanthochzeit in Oberdollendorf Wie ein Königswinterer Paar 60 Jahre Ehe erlebt

Sieben Jahren ließen sie sich noch Zeit bis zur Eheschließung, waren fest im Vereinsleben des Ortes verwurzelt. 1959 erlangte Josef Blöser, geboren am 22. Februar 1937, beim Königsvogelschießen der Sankt Sebastianus-Junggesellen-Bruderschaft die Königswürde und nahm sich natürlich Hella, die am 12. Juli 1941 das Licht Oberdollendorfs erblickt hatte, zur Königin. Irgendwann hielt er bei Vater und Mutter Schmitz, die Gärtnerei und Blumengeschäft an der Heisterbacher Straße hatten, um die Hand ihrer Tochter an, die nach der Handelsschule bei der Landwirtschaftskammer in Bonn tätig war. „Ich denke, dass geht in Ordnung“, befand Vater Schmitz.