Integrationprojekt in Königswinter : Ehrenamtliche machen Geflüchtete fit für die Bewerbung

Königswinter Es ist eine Grundvoraussetzung, um im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen: die richtige Bewerbung. Das Forum Ehrenamt und das Netzwerk Integration in Königswinter helfen Geflüchteten, ihre Unterlagen zu erstellen - bis hin zum perfekten Foto für die Mappe.

Professionelle Bewerbungsunterlagen sind wichtig

„Viele Geflüchtete wollen schnell in den Beruf. Dafür brauchen sie neben Sprachkenntnissen auch professionelle Bewerbungsunterlagen“, so Nisa Punnamparambil-Wolf von Forum Ehrenamt. „Hier wollen wir gemeinsam helfen.“ Mehrere Termine in der Begegnungsstätte „Grenzenlos“ in der Altstadt und in der Internationalen Begegnungsstätte in Oberpleis sind angesetzt für die zahlreichen Interessenten.