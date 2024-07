Erheblicher Rückstau Ein Verletzter nach Unfall auf der B42 bei Königswinter

Auf der B42 zwischen Königswinter und Oberdollendorf hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben. Gegen 16.20 Uhr waren in Höhe des Tunnels auf der B42 in Fahrtrichtung Bad Honnef, kurz nach der Ausfahrt Oberdollendorf, drei Autos zusammengestoßen, wie die Autobahnpolizei in Köln mitteilte.