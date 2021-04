Supermarkt in Königwinter-Oberpleis : Einbrecher stiehlt mehrere hundert Zigarettenpackungen

Oberpleis In einen Supermarkt in Königswinter-Oberpleis ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Der Täter floh mit mehreren hundert Zigarettenpackungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Montag in einen Supermarkt in Königswinter-Oberpleis eingebrochen und hat mehrere hundert Zigarettenpackungen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Täter gegen 2.30 Uhr der Spurenlage zufolge die Eingangstür des Marktes an der Straße Am Offermannsberg gewaltsam geöffnet und kam so in den Verkaufsraum.