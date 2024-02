Im Sammelfieber für den guten Zweck Eine halbe Million Kronkorken für krebskranke Kinder

Seit viereinhalb Jahren sammelt Vera Vogt aus Königswinter-Niederbuchholz Kronkorken. Am Freitag nach Aschermittwoch war es mal wieder so weit. Zusammen mit ihrem Mann Christoph lieferte sie knapp 180 Kilogramm der Verschlüsse aus Weißblech, die meistens von Bierflaschen stammen, beim KD Getränkemarkt an der Bonner Straße in Hennef ab. Das Geld aus der Verwertung des Blechs kommt dem Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche in Bonn zugute.