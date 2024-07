Enkel des Widerstandskämpfers Goerdeler Wie ein Königswinterer nach dem Hitler-Attentat verschleppt wurde

Wenige Menschen sind heute noch mit dem 20. Juli 1944 so eng verbunden wie Rainer Goerdeler. Der 83-Jährige ist der Enkel des Widerstandskämpfers Carl Friedrich Goerdeler (1884-1945), der am Putschversuch gegen Adolf Hitler beteiligt war. Gemeinsam mit seinem Bruder Carl und mehr als 40 Kindern der NS-Widerstandskämpfer vom 20. Juli wurde er nach dem Attentat verschleppt und in einem Heim in Bad Sachsa am Harz interniert.