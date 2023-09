Votum am 25. September Entscheidung zur umstrittenen Rheinallee in Königswinter fällt erst in Sondersitzung

Offenbar noch großen Gesprächsbedarf sehen die Fraktionen im Rat der Stadt Königswinter, was die Zukunft der Rheinallee und deren mögliche Umgestaltung angeht. Wie die Stadt am Freitagabend mitteilte, wird das Votum des Rates nicht wie vorgesehen, in der Ratssitzung am Montag, 11. September, 17 Uhr, auf der Tagesordnung stehen, sondern erst auf der einer Sondersitzung des Gremiums am Montag, 25. September.