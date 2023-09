Beschluss in Königswinter Stadt gibt mehr Geld für Offene Ganztagsschulen

Auch in der Koalition (Königswinterer Wählerinitiative, SPD, Grüne) habe man darüber diskutiert, ob die Anhebung der Zuschüsse gerade im Vergleich mit den anderen Kommunen wirklich auskömmlich sei, sagte Köwi-Fraktionschef Stephan Bergmann. Dass die Träger selbst bisher aber keine Erhöhung gefordert hätten, sah er als Bestätigung für den Vorschlag der Verwaltung. „Ich halte es für vermessen, wenn wir als Ausschuss die Gießkanne aufmachen“, sagte er. FDP-Kollege Bruno Gola wunderte sich, dass angesichts der zur Verfügung stehenden Mittel noch kein Träger aufgeben musste und die Stadt sogar einen minimalen Profit mache. So stehen im Haushalt 2023 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 947.000 Euro Ausgaben in Höhe von 928.000 Euro gegenüber.