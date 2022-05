Sanierung der Emmauskirche : Kunstwerke zeigen die bunten Facetten des Siebengebirges

Krippenweg zeigt Jesu Geburt in sieben Stationen : Biblische Geschichte ist in Königswinter per QR-Code abrufbar Kindgerecht erklärt und mit Abstand: Der Königswinterer Krippenweg ist bis zum Dreikönigstag an sieben Stationen zu sehen. Los geht es am Gut Buschhof in Thomasberg.