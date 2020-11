Kostenpflichtiger Inhalt: Viele Unstimmigkeiten und offene Fragen : Erste Ratssitzung in Königswinter endet im Chaos

Mit Abstand und Maske verfolgen die Besucher die konstituierende Sitzung in der Oberpleiser Aula. Foto: Frank Homann

Oberpleis Es war die erste Ratssitzung unter Leitung von Lutz Wagner, dem neuen Bürgermeister in Königswinter. Doch was als Auftakt einer neuen politischen Ära in der Stadt gedacht war, geriet aus den Fugen.