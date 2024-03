Erlass für mehr Schulwegsicherheit Königswinterer Politik für zeitweise Straßensperrungen an Schulen

Die zum Teil schwierige Verkehrssituation durch so genannte Elterntaxis an Schulen wird jetzt auch in Königswinter genauer unter die Lupe genommen. Auch in der Drachenfelsstadt ist das Thema seit Jahren virulent. Nachdem ein Erlass der Landesregierung es wie berichtet ermöglicht, Straßen an Schulen auch ohne konkrete Gefährdungslage zu sperren, soll das auch in Königswinter kommen.