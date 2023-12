Sokratis Theodoridis Ehemaliger Vize-Bürgermeister von Königswinter gestorben

Mit 18 Jahren war er aus Thessaloniki nach Deutschland gekommen, im Gepäck Sprachkenntnisse in Latein, Alt- und Neugriechisch und Französisch, aber kaum in Deutsch. 1958 hatte er seine spätere Frau Marietta kennengelernt, damals studierte er Politische Wissenschaften in Erlangen. Ein Stellenangebot an der griechischen Botschaft in Bonn führte das Paar schließlich ins Rheinland. Und in den Oberhau.