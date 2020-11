Fährverkehr wieder freigegeben : Tankschiff vor Königswinter konnte befreit werden

Update Königswinter Auf dem Rhein bei Königswinter-Niederdollendorf war am Montag ein mit Ethanol beladenes Tankschiff auf Grund gelaufen und hatte sich festgefahren. Am Dienstag konnte der Tanker nun befreit werden.

Für Aufsehen am Rheinufer in Königswinter hat am Montagnachmittag die Havarie eines Tankschiffes gesorgt: Ein mit rund 1400 Tonnen Ethanol beladener niederländischer Tanker war am Mittag nahe des Fähranlegers Niederdollendorf/Plittersdorf offenbar zu nahe an das Rheinufer geraten, dort auf Grund gelaufen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Nachdem am Montag mehrere Rettungsversuche scheiterten, konnte das Schiff am Dienstag befreit werden.