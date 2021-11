Verkehrsunfall auf der A3 : Feuerwehr befreit eingeklemmt Person aus Auto

Auf der A3 hat es am Sonntag einen Autounfall gegeben. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Auf der Autobahn 3 ist es am Sonntag zu einem Uunfall gekommen. Eine Person wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreit den schwer verletzten Fahrer.

Auf der A3 ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Autounfall gekommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, ist auf der A3 in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Siebengebirge und Kreuz-Bonn-Siegburg gegen 15.50 Uhr eine Person mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Der Wagen fuhr gegen eine Leitplanke und in die Böschung.