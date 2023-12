Neue Fahrzeuge Was bei der Königswinterer Wehr künftig schneller und besser geht

Zum ersten Mal seien sich alle wirklich einig gewesen, sagt Michael Bungarz, Leiter der Königswinterer Feuerwehr. Warum der Feuerwehrchef das anlässlich der Präsentation neuer Löschfahrzeuge so betont, liegt auf der Hand. Bei der Frage, was die neuen Autos an Ausstattung haben sollen, gibt es nämlich für gewöhnlich ganz unterschiedliche Ansichten.