Durch Lieferwagen beschädigt : Doppel-Carport von Feuerwehr in Königswinter entfernt

Königswinter Ein Liefertransport ist am Donnerstag bei einem Wendemanöver gegen einen Doppel-Carport gefahren. Dieser drohte einzustürzen und musste von der Feuerwehr mithilfe eines Krans entfernt werden.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Königswinter gegen 14.55 Uhr zu einem Unfall in einer Stellplatzanlage an der Cäsariusstraße in Oberdollendorf gerufen. Ein Liefertransport hatte dort bei einem Wendemanöver einen Doppel-Carport touchiert. Dieser ist nun instabiel, droht auf den Bürgersteig zu stürzen und könnte dabei eine Straßenlaterne mitreißen.