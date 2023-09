Feuerwehrehrenzeichen verliehen Wehrleute erhalten in Königswinter Anerkennung für ihren Einsatz

In Königswinter ist die Palette an Einsatzbereichen für die Feuerwehren thematisch vielfältig. Der Rhein mit dem Einsatzbereich Wasser, das Siebengebirge mit dichtem Waldbestand und möglichen Waldbrandgefahren, die Autobahn 3 mit Unfallquote, die ICE-Trasse mit entsprechenden Gefahren in Tunneln. Aber auch die Industriegebiete der Stadt und die Schulanlagen in Berg und Tal stellen die Wehren bei Brandgefahr vor große Herausforderungen.