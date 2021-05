Einsatz in Oberdollendorf : Feuerwehr eskortiert Gänsefamilie zum Rheinufer

Oberdollendorf Ein kurioses Gespann konnte man am Montag in Königswinter-Oberdollendorf beobachten. Da sich eine Gänsefamilie auf dem Weg zum Rhein verirrt hatte, sperrte die Feuerwehr die Hauptstraße für ihren Transport zum Ufer.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr am späten Montagvormittag in Oberdollendorf ausgerückt. Anwohner Hans-Georg Ottawa hatte gegen 10.30 Uhr eine Gänsefamilie mit insgesamt acht Küken entdeckt, die sich vor seinem Grundstück an der Bergstraße tummelte. Auf der Suche nach dem Rhein hatten sich diese offenbar verirrt. Er trieb die Tiere daraufhin in seinen Garten und rief die Feuerwehr.