Nach der Flutkatastrophe : Feuerwehr Königswinter verzichtet auf Sirenenalarm

Die freiwillige Feuerwehr in Königswinter verzichtet ab sofort auf die Alarmierung per Sirene. Foto: Feuerwehr Königswinter

Königswinter Die Feuerwehr Königswinter wird in Zukunft nicht mehr das Sirenennetzwerk der Stadt zur Mitalarmierung ihrer Einsatzkräfte nutzen. Damit will man Lehren aus der Flutkatastrophe ziehen.

Bislang erklang der Sirenenalarm in Königswinter nicht nur als Warnung der Bevölkerung vor Gefahr und Katastrophen. Auch die freiwillige Feuerwehr nutzte ihn zur Alarmierung ihrer Einsatzkräfte. Damit ist ab sofort Schluss, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung bekannt gab.

In der Übergangsphase bestehe zwar weiterhin die Möglichkeit die Feuerwehr mit dem bereits bekannten Feuersirenenalarm (eine Minute Dauerton, zweimal unterbrochen) zu alarmieren, langfristig soll der Sirenenalarm jedoch nur für die Bevölkerungswarnung eingesetzt werden. Hier erklingt ein für eine Minute auf- und abschwellender Heulton. Kommt es zum Einsatz der Sirenenanlage, so wird die Bevölkerung angehalten, das Lokalradio Radio Bonn/Rhein-Sieg einzuschalten, da die Feuer- und Rettungsleitstellen dort unmittelbar in das laufende Radioprogramm einsprechen und die Bevölkerung informieren können.