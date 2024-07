Neues Einsatzfahrzeug und Feuerwehrfest „Wir nehmen jeden Anruf oder Alarm ernst“

Schumacher erinnert sich an eine Maiwoche, wo sich größere Einsätze gehäuft hatten: Am ersten Mai brannte es in Bad Honnef in einem Keller, am dritten Mai wurde die Löscheinheit zu einem größeren Chlorgasaustritt in das Hallenbad Königswinter gerufen und am 11. Mai unterstützte der Löschzug Altstadt die Feuerwehr Bad Honnef bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. „Manchmal müssen die Freiwilligen von Einsatz zu Einsatz oder werden mehrmals in der Woche gerufen. Manchmal ist eine ganze Woche nichts los“, sagt Schumacher. Das könne auch passieren.