Jahreswechsel 2023/2024 in der Region Mehrere Brände in der Silvesternacht

Auf einem Firmengelände in Troisdorf-Spich war am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein Container mit Metallspänen in Brand geraten. Während die Feuerwehr auf dem Firmengelände löschte, sperrte die Bahn die angrenzenden Gleise. Die Züge hielten am jeweils nächsten Bahnhof und warteten zunächst. Die Sperrung wurde nach weniger als einer Stunde wieder aufgehoben. In der Folge rechnete die Bahn mit weiteren Verspätungen. Den Einsatz der Feuerwehr leitete Daniel Schwammborn. Er erklärte vor Ort, dass die Sorge der Feuerwehr auch einem 40-Tonnen-Lastwagens galt. Der Sattelauflieger war in der Nähe des brennenden Containers geparkt. Die Feuerwehrkräfte sicherten ihn vor den Flammen. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.