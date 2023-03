Nach Reparaturarbeiten : Lemmerz-Freibad könnte Ende Mai öffnen

Ein Blick auf das gut gefüllte Lemmerz-Freibad. Ob es in dieser Saison tatsächlich öffnen kann, ist weiter offen. (Archivfoto) Foto: Lemmerzbad

Königswinter Wenn die Reparaturarbeiten nach Plan laufen, dann könnte das Lemmerz-Freibad in Königswinter voraussichtlich Ende Mai öffnen. Es gibt allerdings einige Unwägbarkeiten. Und: Es fehlt nach wie vor an Personal.

Ende März sollen die Arbeiten beginnen, damit das Lemmerz-Freibad soweit instand gesetzt werden kann, um in der Saison 2023 zu öffnen. Darüber hat Stefan Sieben vom Geschäftsbereich Planen und Bauen die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses am Dienstagabend in Kenntnis gesetzt.