Wichtige Verbindung ins Siebengebirge : Fußweg zum Drachenfels soll saniert werden

Königswinter Er ist steil, stellt aber eine wichtige Verbindung dar von der Königswinterer Altstadt ins Siebengebirge: der Fußweg am Oberweingartenweg. Kommendes Jahr soll der Weg saniert werden. Unumstritten ist das Wie aber nicht.

Der Naturschutzbeirat des Rhein-Sieg-Kreises hat der Sanierung des Fußweges zwischen dem Tourismusbahnhof und dem Lemmerzbad in Königswinter zugestimmt - gegen die Stimme des BUND. Die Stadt beabsichtigt den Weg voraussichtlich im Herbst 2022 zu sanieren. Fertigstellung soll 2023 sein.

Bewilligungsbescheid liegt vor

Für die Sanierung hat die Stadt erst vor einigen Tagen den Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung erhalten. Von den zugesagten 487.200 Euro des Landes NRW für die Städtebauförderung fließen auch ein Teil in diese Maßnahme.

Der etwa 280 Meter lange Weg windet sich am Gebäude des Tourismusbahnhofs entlang steil Richtung Lemmerzbad. Er ist eine wichtige Verbindung von der Altstadt ins Siebengebirge. Die Asphaltdecke des etwa 1,50 Meter breiten Weges, der in Teilen treppenartig aus Betonblockstufen angelegt ist und streckenweise einen Handlauf aus Holz hat, ist in einem schlechten Zustand und soll deswegen saniert werden. Abschnittsweise ist der Weg auch durch die abrutschende Böschung seitlich verschüttet.