Feuer in Königswinter : Frau durch Stichflamme aus Gasflasche verletzt

Königswinter Bei einem Brand in Königswinter-Berghausen ist eine Mutter am Montagabend verletzt worden. Eine Gasflasche hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr griff bei dem Einsatz zu einem ungewöhnlichen Kühlmittel.

Eine große Stichflamme aus einer Gasflasche hat eine Frau in Königswinter-Berghausen verletzt. Sie musste am Montagabend per Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.