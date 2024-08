Gaststätte in Königswinter Gas tritt bei Arbeiten im Margarethenkreuz aus

Am Dienstagmittag sind zahlreiche Feuerwehrkräfte zu einem Gasaustritt in der Gaststätte Margarethenkreuz in Königswinter, das sich zurzeit im Umbau befindet, alarmiert worden. Im Rahmen von Demontagearbeiten in der Küche des Gebäudes hatte es ein Gasleck gegeben. Das bestätigt der stellvertretende Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter Marc Neunkirchen.