Hebammen wollen Einrichtung gründen Eigentümer des Geburtshauses in Königswinter gewinnt Rechtsstreit gegen Verianos

„Ich freue mich über das Urteil. Es kommt für mich nicht überraschend, weil ich bereits beim Termin im Gericht den Eindruck hatte, dass der Richter unserer Argumentation folgt“, sagte Hebamme Nicole Luhmer, die die organisatorische Leitung für die Gründung der Einrichtung im Siebengebirge übernommen hat, auf GA-Anfrage. Allerdings hält sich ihre Freude noch in Grenzen, nachdem die Beklagte bereits im Vorfeld ankündigte, in Berufung gehen zu wollen. „Ich hätte mich daher noch mehr über einen Vergleich gefreut“, so Luhmer. Denn ein sich immer weiter hinziehendes Gerichtsverfahren ist für all diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Geburtshaus setzen, das schlechteste Szenario.